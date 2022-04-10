Saat Olayına Seren Serengil'de Karıştı! Serengil O İsmi İşaret Etti

Ece Erken 'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini sattığı iddiası gündem oldu. Ece Erken hesabındaki parayı paylaştı. Çıkan haberler Seren Serengil 'i kızdırdı. Serengil daha önceki iddiasını yineledi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.

Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.

Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti. Ece Erken hakkındaki iddia Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.