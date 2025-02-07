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Saadet Işıl Aksoy ile Hande Subaşı'nın benzerliği hayrete düşürdü: Aynı kişi değiliz

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Ünlü oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'nın benzerliği dikkat çekti. Aksoy, Instagram'da Subaşı ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve 'İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz' notunu düştü.

Saadet Işıl Aksoy, Instagram'da Hande Subaşı ile paylaşım yapınca iki ünlü ismin benzerliği görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte ABD'ye taşınan şimdi ise ülkeye dönen ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

"AYNI KİŞİ DEĞİLİZ"

Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile bir araya gelince Instagram'da birlikte verdikleri bir pozu paylaştı. Aksoy, paylaşımına "İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz" notunu düştü.

Saadet Işıl Aksoy ile Hande Subaşı'nın benzerliği hayrete düşürdü: Aynı kişi değiliz

"VATANIMDAN KOPAMADIM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde "İşim nedeniyle Amerika'da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim. Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor" demişti.

Saadet Işıl Aksoy ile Hande Subaşı'nın benzerliği hayrete düşürdü: Aynı kişi değiliz
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları131.650:

Estetisyenleri ortak olmasın sakın

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Haber YorumlarıXYZ:

Vaay beeee. Bu kadar mı benzerler???

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