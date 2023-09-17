Russell Brand'in dört kadına tecavüz ve taciz iddiaları ortaya çıktı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı kapsamlı araştırmayla komedyen ve aktör Russell Brand'in yedi yıllık süreçte dört kadına tecavüz ve tacizde bulunduğunu ortaya çıkardı. Brand ise iddiaları reddetti.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı kapsamlı ve araştırmacı habercilik ile İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'in yedi yıllık bir süreç içerisinde dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

İDDİALAR KAN DONDURUCU

Gazete, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında Brand'in dört kadına cinsel saldırıda bulunduğunu yazarken, Brand ise iddiaları yalanladı. ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand hakkında iddialar ise kan dondurucu.

16 YAŞINDAYKEN YAŞADI

İddia edilen olayların 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiğini aktaran Times, bir kadının cinsel istismar iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand'in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles'ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.

2019'DAN BERİ ARAŞTIRIYORLARMIŞ

Brand sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında suçlamaların "son derece korkunç ve saldırgan saldırıların yanı sıra oldukça aptalca şeyler" içerdiğini söyledi. "Ancak bu şaşırtıcı ve oldukça barok saldırıların arasında, kesinlikle reddettiğim bazı çok ciddi iddialar var" dedi.