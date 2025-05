Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı

İngiliz televizyon komedyeni ve oyuncu Russell Brand, bugün görülen duruşmada iki farklı kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetti. Mahkemeye elinde dua kitabıyla gelen 49 yaşındaki Brand, ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

1999–2005 ARASINDAKİ OLAYLARA DAİR SUÇLAMALAR

Southwark Kraliyet Mahkemesinde bugün gerçekleşen kısa duruşmada Brand, hakkında yöneltilen beş cinsel suçlamayı ilk kez resmen reddetti. Daha önce bu ayın başlarında Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan 49 yaşındaki Brand, burada kendisine yöneltilen suçlamaların detaylarını dinlemişti. Savcılığa göre söz konusu suçların, 1999 ile 2005 yılları arasında dört farklı kadına yönelik olarak işlendiği öne sürülüyor. Brand hakkında hazırlanan iddianamede, bir tecavüz, bir oral tecavüz, bir ahlaka aykırı saldırı ve iki ayrı cinsel saldırı suçlaması yer alıyor. Sanığın, Buckinghamshire'daki Hambleden kasabasında ikamet ettiği ve 2025 yılının 3 Haziran'ında aynı mahkemede yargılanmaya başlayacağı bildirildi. Brand, duruşma gününe kadar şartlı tahliye ile serbest kalacak.

SUÇLAMALAR MEDYA ARAŞTIRMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Brand hakkında açılan soruşturma, Channel 4 ve Sunday Times tarafından yürütülen ortak bir gazetecilik çalışması sonucu ortaya çıktı. Araştırmada birden fazla kadın, Brand'ın geçmişte kendilerine yönelik cinsel suistimallerde bulunduğunu öne sürmüştü. Suçlamaların açıklanmasının ardından Brand, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 11,2 milyon takipçisine hitap ederek kendisinin "asla bir tecavüzcü olmadığını" ve masumiyetini kanıtlama fırsatını memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

2000'li yıllarda ün kazanan Brand, "Forgetting Sarah Marshall" ve "Get Him to the Greek" gibi Hollywood yapımlarında rol almıştı. Aynı dönemde Big Brother's Big Mouth ve Big Brother: Celebrity Hijack adlı televizyon programlarını sunmuş, 2006–2008 yılları arasında ise BBC Radio 2'de radyo programı yapmıştı.