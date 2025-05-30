Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı

Russell Brand, beş cinsel suçlamayla ilgili olarak hakim karşısına çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını Londra'daki duruşmada ilk kez reddetti. 2025'te yargılanacak olan ünlü komedyen hakkındaki iddialar, bir medya araştırmasıyla ortaya çıktı.

İngiliz televizyon komedyeni ve oyuncu Russell Brand, bugün görülen duruşmada iki farklı kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetti. Mahkemeye elinde dua kitabıyla gelen 49 yaşındaki Brand, ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

1999–2005 ARASINDAKİ OLAYLARA DAİR SUÇLAMALAR

Southwark Kraliyet Mahkemesinde bugün gerçekleşen kısa duruşmada Brand, hakkında yöneltilen beş cinsel suçlamayı ilk kez resmen reddetti. Daha önce bu ayın başlarında Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan 49 yaşındaki Brand, burada kendisine yöneltilen suçlamaların detaylarını dinlemişti. Savcılığa göre söz konusu suçların, 1999 ile 2005 yılları arasında dört farklı kadına yönelik olarak işlendiği öne sürülüyor. Brand hakkında hazırlanan iddianamede, bir tecavüz, bir oral tecavüz, bir ahlaka aykırı saldırı ve iki ayrı cinsel saldırı suçlaması yer alıyor. Sanığın, Buckinghamshire'daki Hambleden kasabasında ikamet ettiği ve 2025 yılının 3 Haziran'ında aynı mahkemede yargılanmaya başlayacağı bildirildi. Brand, duruşma gününe kadar şartlı tahliye ile serbest kalacak.

SUÇLAMALAR MEDYA ARAŞTIRMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Brand hakkında açılan soruşturma, Channel 4 ve Sunday Times tarafından yürütülen ortak bir gazetecilik çalışması sonucu ortaya çıktı. Araştırmada birden fazla kadın, Brand'ın geçmişte kendilerine yönelik cinsel suistimallerde bulunduğunu öne sürmüştü. Suçlamaların açıklanmasının ardından Brand, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 11,2 milyon takipçisine hitap ederek kendisinin "asla bir tecavüzcü olmadığını" ve masumiyetini kanıtlama fırsatını memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

2000'li yıllarda ün kazanan Brand, "Forgetting Sarah Marshall" ve "Get Him to the Greek" gibi Hollywood yapımlarında rol almıştı. Aynı dönemde Big Brother's Big Mouth ve Big Brother: Celebrity Hijack adlı televizyon programlarını sunmuş, 2006–2008 yılları arasında ise BBC Radio 2'de radyo programı yapmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı

Rojin Tufan'ın unutamadığı Bella Hadid anısı
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.