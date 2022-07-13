Romantiklikte Çığır Açtı! O Detayı Görenler Şaştı Kaldı

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın 7.5 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği biliniyor.

'GUPSE' DETAYI ŞAŞIRTTI

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi.

SADECE YATTIĞINDA KOLYEYİ ÇIKARTIYOR

Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü.

Gazeteci Arif Hür, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıyan Barış Arduç hakkında şu ifadeleri kullandı: "Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş.

Barış Arduç, taktığı 'G' harfli kolyenin uğruna ve kendisini musibetlerden koruduğuna da inanıyor.

Velhasıl kelam, 'hanımcılık' kazandı diyebiliriz..."

"HİÇ SÜSLÜ LAFLARIMIZ YOK"

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz. Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz."

"Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum."

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015-2017) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

Barış Arduç, meslektaşı Gupse Özay ile evlidir.

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