Roman Müziğinin Sevilen İsimlerinden 'Balık Ayhan' Hayatını Kaybetti

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ' Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı. Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan namazın arından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi süren ' Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi bugün Kasımpaşa Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Balık Ayhan'ın ailesi, yakınları, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı.

'DARBUKANI SUSTURDUN, SON SAHNEDESİN'

Cenaze namazı öncesi ayakta durmakta zorlanan eşi Emine Küçükboyacı, "Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu" diyerek ağladı.

'HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. O yüzden ne diyelim, yapacak bir şey yok. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy'de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

'ROMAN CAMİASINDA DAVA ADAMIYDI'

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ise Balık Ayhan'ın sadece sanatçı değil, aynı zamanda bir dava adamı olduğunu vurgulayarak, "Yalnız Roman müziğiyle değil, ülkemizin yetiştirmiş olduğu bütün assolistlerin arkasında en iyi şekilde müzisyenliğini yapmış bir kardeşimizdir. Ama Balık Ayhan'ın daha büyük bir özelliği vardı; Roman camiasında dava adamıydı. Romanların onurunu yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Türkiye'de birçok Roman sanatçı vardır; fakat Balık Ayhan, bunların en başında gelen dava adamıydı. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bütün Roman camiasının, ailesinin ve Türkiye'nin başı sağ olsun. Böyle yetenekli sanatçılar dünyaya çok az gelir. Balık Ayhan da onlardan biriydi" dedi.

Sanatçının abisi Turgay Küçükboyacı ise şunları söyledi: "Kardeşimi kaybettim. İnsan sevdiğini kaybedince üzülür; o duyguları yaşıyorum. İyi bir insanı kaybettim. Sanatçı bir kardeşimdi benim. Halka mal olmuş bir sanatçıyı kaybettik. Acı kaybımız, üzüntümüz derin" dedi.