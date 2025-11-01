Haberler

Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta sahte ilaç üreten bir çete, Robert De Niro'nun torunu Leandro De Niro-Rodriguez ve Blondie grubunun gitaristi Chris Stein'in oğlu Akira Stein'in ölümüyle bağlantılı olarak yakalandı. Çete üyelerinin, gençlere tehlikeli kimyasallar karıştırılarak üretilmiş sahte haplar sattığı belirlendi.

  • Robert De Niro'nun torunu Leandro De Niro-Rodriguez'in ölümü sahte ilaç kullanımına bağlı zehirlenme nedeniyle gerçekleşti.
  • Beş kişi (Eddie Barreto, Bruce Epperson, Grant McIver, John Nicolas, Roy Nicolas) New York'ta sahte reçeteli ilaç üretmek ve gençlere satmakla suçlanıyor.
  • Sofia Haley Marks, Leandro De Niro-Rodriguez'e ölümcül hapları sattığı iddiasıyla aynı soruşturma kapsamında daha önce yakalandı.

New York'ta, ünlü aktör Robert De Niro'nun torunu Leandro De Niro-Rodriguez ve Blondie grubunun kurucusu Chris Stein'in oğlu Akira Stein'in ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen sahte ilaç çetesi çökertildi. Zanlıların, tehlikeli kimyasallar karıştırılarak üretilen sahte hapları gençlere sattıkları belirlendi.

BEŞ ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇLAMA

ABC News'in haberine göre, Eddie Barreto, Bruce Epperson, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas adlı beş kişi, binlerce sahte reçeteli ilaç üreterek New York'taki gençlere satmakla suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede, söz konusu hapların piyasada yasal ilaç görüntüsü verilerek dağıtıldığı ancak içeriklerinin son derece tehlikeli olduğu ifade edildi.

DE NİRO'NUN TORUNU EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Robert De Niro'nun kızı Drena De Niro'nun oğlu Leandro De Niro-Rodriguez (19), 2 Temmuz 2023'te Manhattan'daki evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp raporunda, ölüm nedeninin sahte ilaç kullanımı sonucu yaşanan zehirlenme olduğu açıklandı. Ölümün kazara meydana geldiği belirtildi.

DAHA ÖNCE BİR KADIN TUTUKLANMIŞTI

Leandro De Niro-Rodriguez'e ölümcül hapları sattığı öne sürülen 22 yaşındaki Sofia Haley Marks, aynı soruşturma kapsamında daha önce yakalanmıştı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.