Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

New York'ta, ünlü aktör Robert De Niro'nun torunu Leandro De Niro-Rodriguez ve Blondie grubunun kurucusu Chris Stein'in oğlu Akira Stein'in ölümüyle bağlantılı olduğu öne sürülen sahte ilaç çetesi çökertildi. Zanlıların, tehlikeli kimyasallar karıştırılarak üretilen sahte hapları gençlere sattıkları belirlendi.

BEŞ ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇLAMA

ABC News'in haberine göre, Eddie Barreto, Bruce Epperson, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas adlı beş kişi, binlerce sahte reçeteli ilaç üreterek New York'taki gençlere satmakla suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede, söz konusu hapların piyasada yasal ilaç görüntüsü verilerek dağıtıldığı ancak içeriklerinin son derece tehlikeli olduğu ifade edildi.

DE NİRO'NUN TORUNU EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Robert De Niro'nun kızı Drena De Niro'nun oğlu Leandro De Niro-Rodriguez (19), 2 Temmuz 2023'te Manhattan'daki evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp raporunda, ölüm nedeninin sahte ilaç kullanımı sonucu yaşanan zehirlenme olduğu açıklandı. Ölümün kazara meydana geldiği belirtildi.

DAHA ÖNCE BİR KADIN TUTUKLANMIŞTI

Leandro De Niro-Rodriguez'e ölümcül hapları sattığı öne sürülen 22 yaşındaki Sofia Haley Marks, aynı soruşturma kapsamında daha önce yakalanmıştı.