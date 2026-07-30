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Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu

Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu Haber Videosunu İzle
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Rober Hatemo, çocukluk yıllarında yaşadığı ve kendisinde derin iz bırakan bir olayı yıllar sonra anlattı. Tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle babasının yaptığı hareketi anlatan Hatemo, “Onurum kırıldı” sözleriyle dikkat çekti.

90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında yer alan Rober Hatemo, kariyeri kadar özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. “Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, çocukluk döneminde yaşadığı bir olayı ilk kez bu kadar detaylı şekilde anlattı.

Emel Özuğur’un YouTube kanalındaki programına konuk olan Hatemo, hayatına dair bilinmeyenleri paylaşırken yıllardır devam eden tırnak yeme alışkanlığından da bahsetti. Bu alışkanlığının altında çocukluğunda yaşadığı bir olayın etkili olduğunu dile getiren sanatçı, babasıyla arasında geçen anının kendisinde derin bir yara bıraktığını söyledi.

Rober Hatemo, tırnak yeme alışkanlığıyla ilgili yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum ama bir tırnak yemeyi yok edemedim. Bir gün neden bırakamadığımı düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. ‘Bunları da ye’ dedi. Onurum kırıldı.”

Sanatçı, yaşadığı bu anının kendisinde uzun süre etkili olduğunu belirterek bazı çocukluk deneyimlerinin insan hayatında kalıcı izler bırakabildiğini ifade etti.

BABASININ VEFATININ ARDINDAN KARİYERİ HIZLANDI

Rober Hatemo, babasının müzik kariyerine bakışından da söz etti. Babasının sahneye çıkmasını istemediğini anlatan sanatçı, vefatının ardından kariyerinde önemli bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Hatemo, “Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii 40’ı çıkmadan sahneye çıkmadım. ‘Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?’ Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamazdım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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