Haberler

Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Robbie Williams, kullandığı kilo verme iğneleri nedeniyle görme kaybı yaşadığını söyleyerek hayranlarını uyardı. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, son aylarda görmesinin hızla bozulduğunu ve sahnede bile yüzleri seçemediğini belirtirken, sorunun yaşlanmadan değil iğnelerin yan etkilerinden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

  • Robbie Williams, Mounjaro adlı kilo verme iğnesi kullanımı nedeniyle görme kaybı yaşadığını belirtti.
  • Williams'ın görüşü son aylarda hızla bozuldu ve sahnede yüzleri seçemiyor.
  • Görme kaybının yaşlanmadan değil, iğnelerden kaynaklandığına inanıyor.

Ünlü şarkıcı Robbie Williams, kullandığı Mounjaro adlı kilo verme iğnesi nedeniyle görme kaybı yaşadığını söyleyerek hayranlarını uyardı. 51 yaşındaki sanatçı, son aylarda görmesinin hızla bozulduğunu ve sahnede bile yüzleri seçemediğini açıkladı.

Robbie Williams'tan endişelendiren itiraf: Görüşüm hızla bozuluyor

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 51 yaşındaki sanatçı, kilo verme iğnesi yüzünden görme sorunu yaşadığını düşünmeye başladığını söyledi.

Williams, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç aydır görmesinin hızla bozulduğunu belirtti. İlk olarak bir Amerikan futbolu maçına gittiğinde oyuncuları seçemediğini fark etmiş, "Sahada sadece şekiller görüyordum. Oyuncuları seçemiyordum." Bir göz doktoruna giden ve yeni gözlük verilen Williams, ilk başta bu durumun iğnelerden kaynaklandığını düşünmediğini anlattı.

"SAHNEDE YÜZLERİ BİLE SEÇEMİYORUM"

Robbie Williams, görme problemlerinin konserlerde daha da belirginleştiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, She's The One performansı sırasında sahnedeki bir hayrana yakınlaşıp şarkı söylediği anlarda bile kişinin yüzünü seçemediğini dile getirdi, "Bana hayranlıkla bakan kadınlara şarkı söylüyorum ama onları göremiyorum bile."

"BU YAŞ DEĞİL, İĞNELERİN ETKİSİ"

Williams, görme kaybının yaşlanma nedeniyle olmadığını vurgulayarak şunları söyledi, "Görüşüm uzun zamandır bulanık ve giderek kötüleşiyor. Bunun yaşla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; iğnelerden kaynaklandığına inanıyorum." Buna rağmen ilaçların mental sağlığına olumlu etkiler sağladığını, yıllardır yaşadığı zihinsel sıkıntıların hafiflediğini de ekledi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.