Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor
Robbie Williams, kullandığı kilo verme iğneleri nedeniyle görme kaybı yaşadığını söyleyerek hayranlarını uyardı. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, son aylarda görmesinin hızla bozulduğunu ve sahnede bile yüzleri seçemediğini belirtirken, sorunun yaşlanmadan değil iğnelerin yan etkilerinden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.
- Robbie Williams, Mounjaro adlı kilo verme iğnesi kullanımı nedeniyle görme kaybı yaşadığını belirtti.
- Williams'ın görüşü son aylarda hızla bozuldu ve sahnede yüzleri seçemiyor.
- Görme kaybının yaşlanmadan değil, iğnelerden kaynaklandığına inanıyor.
Ünlü şarkıcı Robbie Williams, kullandığı Mounjaro adlı kilo verme iğnesi nedeniyle görme kaybı yaşadığını söyleyerek hayranlarını uyardı. 51 yaşındaki sanatçı, son aylarda görmesinin hızla bozulduğunu ve sahnede bile yüzleri seçemediğini açıkladı.
Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 51 yaşındaki sanatçı, kilo verme iğnesi yüzünden görme sorunu yaşadığını düşünmeye başladığını söyledi.
Williams, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç aydır görmesinin hızla bozulduğunu belirtti. İlk olarak bir Amerikan futbolu maçına gittiğinde oyuncuları seçemediğini fark etmiş, "Sahada sadece şekiller görüyordum. Oyuncuları seçemiyordum." Bir göz doktoruna giden ve yeni gözlük verilen Williams, ilk başta bu durumun iğnelerden kaynaklandığını düşünmediğini anlattı.
"SAHNEDE YÜZLERİ BİLE SEÇEMİYORUM"
Robbie Williams, görme problemlerinin konserlerde daha da belirginleştiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, She's The One performansı sırasında sahnedeki bir hayrana yakınlaşıp şarkı söylediği anlarda bile kişinin yüzünü seçemediğini dile getirdi, "Bana hayranlıkla bakan kadınlara şarkı söylüyorum ama onları göremiyorum bile."
"BU YAŞ DEĞİL, İĞNELERİN ETKİSİ"
Williams, görme kaybının yaşlanma nedeniyle olmadığını vurgulayarak şunları söyledi, "Görüşüm uzun zamandır bulanık ve giderek kötüleşiyor. Bunun yaşla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; iğnelerden kaynaklandığına inanıyorum." Buna rağmen ilaçların mental sağlığına olumlu etkiler sağladığını, yıllardır yaşadığı zihinsel sıkıntıların hafiflediğini de ekledi.