Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Marketteki diğer müşteriler gözlerine inanamadı.
Üç çocuk annesi Rihanna, kendi alışveriş arabasını kullanarak sebze ve meyve reyonunda seçtiklerini tek tek poşetlere doldurdu. Market koridorlarında rahatça dolaşan şarkıcı, kendisini tanıyanlarla da selamlaştı.
Başından aşağı siyah bir kıyafet giyen Rihanna, bir ara elinde taze soğan demeti taşırken fotoğraflandı.
Yaşlı bir müşteri yanlışlıkla Rihanna'nın sepetini aldı; ikisi de bu karışıklığa gülerek tepki gösterdi ve alışverişine devam etti.