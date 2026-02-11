Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Üç çocuk annesi Rihanna, kendi alışveriş arabasını kullanarak sebze ve meyve reyonunda seçtiklerini tek tek poşetlere doldurdu. Market koridorlarında rahatça dolaşan şarkıcı, kendisini tanıyanlarla da selamlaştı.

Başından aşağı siyah bir kıyafet giyen Rihanna, bir ara elinde taze soğan demeti taşırken fotoğraflandı.

Yaşlı bir müşteri yanlışlıkla Rihanna'nın sepetini aldı; ikisi de bu karışıklığa gülerek tepki gösterdi ve alışverişine devam etti.