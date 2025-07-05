Reytinglere yenilen 'Çift Kişilik Oda' 8. bölümde final yapıyor

Now TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı komedi dizisi "Çift Kişilik Oda" için final kararı alındı. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan dizi, reyting beklentilerini karşılayamayınca ekran yolculuğunu erkenden noktalıyor.

8. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Kulislerden sızan bilgilere göre, Kore uyarlaması olan "Çift Kişilik Oda" 18 Temmuz tarihinde yayımlanacak olan 8. bölümüyle final yapacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyiciyle kurmayı hedeflediği bağı yakalayamayan yapım, kısa sürede veda eden projeler arasına katıldı.

DİZİ NE ANLATIYORDU?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda", küçük yaşta ailesini kaybeden ve onların anısını yaşatmak için Lutesya Otel'de çalışmayı hayal eden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hikâyesini konu alıyor. Otelin mirasçılarından biri olan Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllar sonra üvey ablası Sevil'e (Gözde Seda Altuner) karşı hesaplaşmak amacıyla geri döner. Otelde yolları kesişen Nilüfer ve Kaan'ın karşılaşması, her ikisi için de dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCU KADROSU

Başrollerin yanı sıra dizinin kadrosunda Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı. Geniş ve deneyimli oyuncu kadrosuna rağmen, dizinin kısa sürede yayından kaldırılması sektörde de dikkat çekti.

KORE UYARLAMASI HEDEFE ULAŞAMADI

Uyarlama projelerin Türk televizyonlarındaki serüveni her zaman başarıya ulaşmıyor. "Çift Kişilik Oda" da bu duruma yeni bir örnek olarak gösteriliyor. Komediyle harmanlanmış romantik hikâyesiyle farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan dizi, izleyici karşısında beklenen etkiyi yaratamayınca erken finalle sonuçlandı.