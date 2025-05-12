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Reyting Rekorları Kıran 'Uzak Şehir' Yeni Bölümüyle Ekranda

Reyting Rekorları Kıran 'Uzak Şehir' Yeni Bölümüyle Ekranda
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'Uzak Şehir' dizisinin yeni bölümünde Cihan ve Alya'nın heyecan dolu telefon konuşması dikkat çekiyor. Cihan'ın cezaevinden araması ve 'Yatarken de üstünü örtmeyi unutma' sözleri ile izleyicilere keyifli anlar sunacak.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir' heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin tanıtımında Cihan ve Alya'nın birbirlerini merak ettiklerini dile getirdikleri telefon konuşması dikkat çekiyor. İkilinin 'Önce sen kapat' şeklindeki diyalogları seyirciyi gülümsetecek.

'YATARKEN DE ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİ UNUTMA'

Pazartesi akşamlarına reytingleriyle damga vuran 'Uzak Şehir'in yeni tanıtımında, Cihan'ın cezaevinden araması Alya'yı hem şaşırtıp hem de gülümsetiyor. İkilinin birbirini merak etmesi heyecanı artırırken Cihan'ın "Yatarken de üstünü örtmeyi unutma" sözleri karşısında Alya'nın yüzündeki tebessüm dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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