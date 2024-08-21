Üye Girişi
Haberler

Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur'un, "Oğlumu kaçırdılar" iddiasını yalanladı. Bir video yayınlayan Poyraz Muhtar "Ben kaçırılmadım. Ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ben burada mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum." dedi.

Evinde geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda entübe edilen ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz Muhtar'ın şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Yumlu tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü. Uğur'un iddiasına oğlu Poyraz Muhtar'dan yalanlama geldi. Yayınlanan videoda konuşan küçük çocuk, "Ben kaçırılmadım. Ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ben burada mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorumDeniz Uğur

REHA MUHTAR YOĞUN BAKIMDAYKEN ORTALIK KARIŞTI

Reha Muhtar, evvelsi gece evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken, velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz'ın annesi oyuncu Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Naz Yumlu tarafından oğlunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne kayıp ihbarı yapıldığı da yer almıştı.

Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorumReha Muhtar

REHA MUHTAR'IN OĞLU POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM

Deniz Uğur'un iddiasını bizzat oğlu Poyraz Muhtar yalanladı. Video yayınlayan küçük çocuk, kaçırılmadığını, kendi isteğiyle babasının evinde olduğunu vurguladı. Poyraz Muhtar videoda şunları söyledi: "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye.

"BURADA MUTLUYUM, BAŞKA YERE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Reha Muhtar Reha Muhtar Deniz Uğur Deniz Uğur 3-sayfa Nilüfer 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? EXXEN CANLI izle! EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Young Boys Galatasaray maçı hakemi kim?
title