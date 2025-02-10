Raşit Bağzıbağlı: İyi bir modacı olmak için gay olmaya gerek yok

Modacı Raşit Bağzıbağlı, ailesinin tasarımcı olmasına karşı çıkmasını, üniversiteyi neden bıraktığını ve kariyerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Moda dünyasındaki önyargılara dikkat çeken Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için belirli kalıplara uymanın gerekmediğini söyledi. Ayrıca, kariyerinde Nurgül Yeşilçay'ın büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"AİLEM TASARIMCI OLMAMI KATİYEN İSTEMEDİ, KÖTÜ YOLA DÜŞERİM DİYE KORKTULAR"

Raşit Bağzıbağlı, ailesinin kendisinin tasarımcı olmasını istemediğini ve bunun sebebinin duydukları endişeler olduğunu belirtti.

"ÜNİVERSİTEYİ TERK ETTİM, OKUMAK İSTEMEDİM"

Bağzıbağlı, akademik hayatını kendi isteğiyle yarıda bıraktığını ve üniversite eğitiminin kendisine uygun olmadığını ifade etti.

"GÜZEL ELBİSELER ÇIKARAMADIM, İYİ ÇALIŞAMADIM, BENİ KURTARAN NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU"

Moda dünyasında başarılı olmak için verdiği mücadelenin kolay olmadığını belirten ünlü modacı, kariyerinde en büyük destekçilerinden birinin Nurgül Yeşilçay olduğunu dile getirdi.

"BEN KENDİMİ KADIN GİBİ HİSSETMİYORUM, DİŞİL BİR ENERJİM YOK"

Kendi kimliğiyle ilgili konuşan Bağzıbağlı, kadınsı bir enerjisi olmadığını ve kendisini bu şekilde hissetmediğini söyledi.

"İYİ BİR MODACI OLMAK İÇİN GAY OLMAYA GEREK YOK"

Moda dünyasında sıkça dile getirilen önyargılara yanıt veren Bağzıbağlı, başarılı bir modacı olmak için cinsel yönelimin bir kriter olmadığını vurguladı.