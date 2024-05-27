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Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

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Geçtiğimiz yıl Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşka yelken açtığını herkese ilan etti.

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.

ALÇI'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ancak önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın isim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarında bulunduğu paylaşımında yazdıkları, eski eşine bir gönderme olarak düşünüldü.

RASİM OZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

'Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanan Alçı'nın bu paylaşımından sonra gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni aşka yelken açan Kütahyalı, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımı;

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Rasim Ozan Kütahyalı Sosyal Medya Nagehan Alçı Magazin Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ali :

Gereksiz bir insan. Gündemi boşa meşkul etmemeli.

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