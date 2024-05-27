Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisi kim? Rasim Ozan ne paylaştı?

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisi kim? Rasim Ozan ne paylaştı?

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşka yelken açtığını herkese ilan etti.

RASİM OZAN NE PAYLAŞTI?

'Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanan Alçı'nın bu paylaşımından sonra gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni aşka yelken açan Kütahyalı, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapıldı.