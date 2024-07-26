Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü

İmdat isimli şarkısıyla milyonlar dinlenen Çakal lakaplı Emirhan Çakal, bugün peş peşe kazaya karıştı. İki kazadan yara almadan kurtulan rapçi, neye uğradığını şaşırdı.

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Çakal, son model aracılığıyla trafikteyken park halindeki bir araca çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Aracının hava yastıkları patlayan ve aracında ciddi bir hasar meydana gelen Çakal, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda beklerken aracıyla oradan geçen iki kadın hayranı da o anları kayda alırken rapçinin aracına çarptı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Çakal "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum, kadının beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın abi" dedi. Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaşanan durumu espriye vuran rapçi, kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek "Ben, benim vurduğum abi, bana vuranlar" notunu düştü.