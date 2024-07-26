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Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü

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Ünlü rapçi Çakal bugün son model aracıyla kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan Çakal'ın videosunu çekmek isteyen kadın hayranı ise önüne bakmayınca rapçinin kazalı aracına çarptı. Neye uğradığını şaşıran rapçi ise "Araç gitti, mecbur yenisini alacağım" dedi.

İmdat isimli şarkısıyla milyonlar dinlenen Çakal lakaplı Emirhan Çakal, bugün peş peşe kazaya karıştı. İki kazadan yara almadan kurtulan rapçi, neye uğradığını şaşırdı.

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Çakal, son model aracılığıyla trafikteyken park halindeki bir araca çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Aracının hava yastıkları patlayan ve aracında ciddi bir hasar meydana gelen Çakal, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda beklerken aracıyla oradan geçen iki kadın hayranı da o anları kayda alırken rapçinin aracına çarptı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Çakal "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum, kadının beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın abi" dedi. Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaşanan durumu espriye vuran rapçi, kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek "Ben, benim vurduğum abi, bana vuranlar" notunu düştü.

Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı

Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı

Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çekenler de kazaya karıştı

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin

Çakal Ünlüler 3.Sayfa Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Ejderha Dövmeli Herif:

Ünlü olmasaydı şu görüntü yerine birbirlerine girerlersi. Nasıl toplum arkadaş.

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M.Sîraç null:

ünün bir önemi yok yaşananlardan sonra. bence önce kurallara uymamız lazım sonrasında dünyanın sonu olmadığını anlayışla karşılamayı öğrenmemiz lazım.

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