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Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

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Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından yapım ekibinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Tepki çeken sahnede Cüneyd kendisine bir şey ısmarlamak isteyen Mira'ya "Ramazan" cevabı veriyor. Anlayamayan Mira ise "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne izleyicileri sinirlendirince "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.

Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

"OYNUYORLAR, ENGELLEYEMİYORUZ"

Gelen eleştirilerin ardından Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati, Instagram hesabından oyuncuları etiketleyerek "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" dedi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yapım ekibini etiketleyerek "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kızıl Goncalar Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Export 86:

Saçma sapan oyuncular saçma sapan senaryolar saçma sapan yönetmenler geriye enkaz olmuş bir halk. Kültür yok hosgörü yok saygı yok. Hepsi de bu tv'de ki saçmalıklar yüzünden

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Mehmet :

Bu diziyi hiç seyretmedim ama geçmiş yıllarda bizimkiler isimli dizidede ramazanda sadece çalışanlar ve fakirler oruç tutuyordu zenginler tutmuyordu.geçen haftaki inci tanelerindede çalışanlar oruç tutuyor iş verenleri tutmuyor.Demekki Türkiye'de oruç bazı kesim ve bölgelerde tutuluyor

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