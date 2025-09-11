Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkı sona erdi

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz başında evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı.

İkili, yaz boyunca sık sık birlikte görüntülenmişti. Çeşme'de el ele tatil yaparken kameralara yansıyan çift, denizin ve güneşin tadını çıkararak mutluluk pozları vermişti. O günlerde magazin gündemine damga vuran bu kareler, aşklarının doludizgin devam ettiğini göstermişti.

Ancak ilişkide işler yolunda gitmedi. Çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve daha önce birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırması, ayrılığı kesinleştirdi. Soytürk'ün hayranları, güzel oyuncunun bu kararını şaşkınlıkla karşılarken, Vuruşan'ın da sessiz kalması dikkat çekti. Böylece yaz başında evlilik planları yapan çiftin aşkı, birkaç ay içinde sona ermiş oldu.