Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkı sona erdi

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkı sona erdi
Yaz başında mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan ve tüm yazı birlikte geçirerek Çeşme'de romantik anlara imza atan Rabia Soytürk, aşkında hüsrana uğradı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıp fotoğraflarını silmesi, ayrılığı kesinleştirdi.

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz başında evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı.

İkili, yaz boyunca sık sık birlikte görüntülenmişti. Çeşme'de el ele tatil yaparken kameralara yansıyan çift, denizin ve güneşin tadını çıkararak mutluluk pozları vermişti. O günlerde magazin gündemine damga vuran bu kareler, aşklarının doludizgin devam ettiğini göstermişti.

Ancak ilişkide işler yolunda gitmedi. Çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve daha önce birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırması, ayrılığı kesinleştirdi. Soytürk'ün hayranları, güzel oyuncunun bu kararını şaşkınlıkla karşılarken, Vuruşan'ın da sessiz kalması dikkat çekti. Böylece yaz başında evlilik planları yapan çiftin aşkı, birkaç ay içinde sona ermiş oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

üzüldüm Vuruşanı severdim şimdi o çık üzülecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
