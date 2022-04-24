Psikolog Esra Ezmeci'nin "gay Bir Zengin Adam Benimle..." Sorusuna Cevabı Olay Oldu

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"ERKEKLE OLMAK ALDATMAK SAYILMAZ"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Gay zengin bir adam benimle evlenmek istiyor. Erkekle olmak aldatmak sayılmaz, sadığım diyor... " sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"İstediği kadar zengin olsun. Böyle biriyle mutlu olmanız çok zor." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Snob Magazin / Magazin