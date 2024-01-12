Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının dünkü konukları Alişan ve Ceylan oldu. Daha önce Alişan ile gündüz kuşağında program yapan Demet Akalın, Seda Sayan'ın kanalla anlaşarak kendi programlarını elinden aldığını söyledi.

"SEDA ABLA İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALDI"

Canlı yayında Jess Molho'ya takılan Alişan "Demet'e sürekli 'partnerim' demen beni canımı sıkıyor" diye espri yapınca ikilinin daha önce Star TV'de yaptıkları programın konusu açıldı. Seda Sayan'ın programlarını ellerinden aldıklarını iddia eden Akalın, "Biz Alişan'la bir sezon partnerlik yaptık. O da Seda abla bizim elimizden alana kadar. Önce bana 'Aaa ne alakası var çocuklar. Öyle dedikodular var sakın ha' dedi. Ben zaten Miami'ye gidecektim bana bir şey olmadı ama Alişan garibim hiç yakıştıramadı. Sonra bana Seda abladan bir mesaj geldi 'Ben geliyorum Sabahların Sultanı olarak' diye. Ben de he öyle mi dedim. Her şey olabilir. Televizyon camiası bizim sanat camiasından daha bela ve fena" şeklinde konuştu.

Seda Sayan'ın Akalın'ın sözlerine cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.