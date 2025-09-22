Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Uzun yıllardır Youtube'da yayın yapan, soru-cevap programı Soğuk Savaş'ta skandala imza atıldı. Programda, Hz. Muhammed'in, "İçki bütün kötülüklerin anasıdır." hadisiyle alay edildi.

HZ. MUHAMMED'İN HADİSİNİ ALAY KONUSU YAPTILAR

Programın sunucularından Boğaç Soydemir, karşısındaki kişiye, "İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?" sorusunu yöneltti. Soydemir'in daha sonra verdiği yanıt skandal oldu.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Soydemir'den açıklama geldi. Özür dileyen Soydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum.

"O ŞAKAYI İLK DEFA O SIRADA OKUDUM"

Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerin ardından savcılık harekete geçti. Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.