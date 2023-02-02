Prestij Meselesi galasına damga vuran an! Mahsun Kırmızıgül söyledi, Hande Sarıoğlu kalça dansı yaptı

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı galada Mahsun Kırmızıgül sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

KALÇA DANSI YAPTI

Filmde rol alan oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül birlikte şarkı söyledi. Hande Sarıoğlu oyunculuk deneyimi yaşadığı filmin kalasında Kırmızıgül şarkı söylerken sahneye çıktı. Kırmızıgül "Dinle" şarkısının söylerken Sarıoğlu da kalça dansı yaparak eşlik etti. İkilinin sahnedeki performansı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.