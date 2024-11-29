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Popstar Bayhan'ın Babası Sabahattin Gürhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Popstar Bayhan'ın Babası Sabahattin Gürhan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası Sabahattin Gürhan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Gürhan, Adana'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gürhan'ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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