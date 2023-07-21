Plazada Veda

Güvenlik görevlisi Fikri'nin plazadan ayrılması üzerine ofis çalışanları veda pastası hazırlar. Ancak Fikri'nin ismini hatırlayamazlar ve çeşitli yollara başvururlar. Diğer olaylarda ise Yeter'in kıskançlıkları, Hüseyin'in yalanı, güzellik yarışmasında yaşananlar, dünya liderlerinin Türkiye'yi durdurma girişimi, öğrencilerin yalakalık ve velilerin devreye girmesi, ve Burcu'nun sürüş tavırları konu alınmaktadır.

Güvenlik görevlisi olan Fikri uzun yıllardır çalıştığı plazadan ayrılacaktır. Ofis çalışanları Nazlı, Ercüment, Tufan ve patron Paşa, Fikri için veda pastası hazırlarlar. Ancak bir türlü ismini hatırlayamazlar. Fikri'nin ismini öğrenmek için çeşitli yollara başvururlar.

Yeter, sevgilisi Mesut ile arkadaşları İbrahim ve Jale çiftini evlerinde misafir olarak ağırlar. Sohbet esnasında bazı eşyaların Mesut'un eski sevgilisi tarafından alındığını öğrenen Yeter onları evden attırır.

Yeter'in kıskançlıklarını büyük bir şaşkınlıkla izleyen İbrahim ve Jale de Yeter'in tepkisiyle karşı karşıya kalır.

İşini erken bitiren Hüseyin mesai saatlerinde boş durmadığını göstermek için büyük bir iş bağladığı yalanını söyleyince herkesin ilgisini çeker.

Kendisine sürekli ilgi gösterilmesine daha fazla dayanamayan Hüseyin yalan söylediğini itiraf eder.

Yeter, Burcu, Jale ve Çiçek güzellik yarışmasına katılırlar. Bütün etaplarda jürinin basit sorularıyla karşılaşan adaylar, jüri üyelerinden biri olan Mesut'un sert tavırlarıyla köşeye sıkışırlar.

Mesut'un sözleri karşısında gözyaşlarını tutamayan kızlar dayanamayıp bir çözüm yolu bulurlar.

Dünyayı yöneten ülkelerin temsilcileri Türkiye'nin gelişmesini engellemek için bir araya gelirler. Herkes türlü türlü fikirler ortaya atsa da başarısız olurlar. Sonunda Türkiye'yi durdurmanın imkansız olduğunu anlayıp toplantıyı bitirirler.

Karne haftasında öğretmenlerinden not isteyip yalakalık yapan öğrenciler ifşa olmaktadır. Öğrenciler yalakalık ve aksi davranışlarla istediklerini bulamayınca velilerini devreye sokarlar.

Bahadır, Ozan, Leman ve Burcu hafta sonunu hep birlikte geçirmek için yolculuğa çıkar. Burcu'nun araba kullanırken sergilediği tavırlarla başka bir yüzünü gören arkadaşları büyük bir şok yaşar.