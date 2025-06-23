Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi

Motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen motor sporları festivalinde hem korkuttu hem de gururlandırdı. Sıralama turunda kaza geçiren minik sporcu, ana yarışta sergilediği üstün performansla birinci gelerek podyumun zirvesine çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET, KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

Festivalin sıralama seansında yaşanan kazada Zayn'ın motosikleti virajda kontrolünü kaybederek devrildi. O anlar pist kenarındaki izleyiciler için adeta bir şok anıydı. Nefesler tutuldu, sağlık görevlileri anında müdahale etti. Neyse ki endişe verici bir durum yaşanmadı.

ZAYN İYİ, AİLEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yarış sonrası yapılan kontrollerde Zayn'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı bildirildi. Ailesi de küçük sporcunun moralinin yerinde olduğunu ve yarışmaya devam etmesinde herhangi bir engel olmadığını duyurdu.