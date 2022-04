Pınar Eliçe… 'KADİR DOĞULU EL ÖPTÜRÜYORMUŞ'

Geçtiğimiz gün bir röportajda tarikatla ilgili soruları yanıtlayan Kadir Doğulu "Bunlar çok değerli konular. Bu bir maneviyat. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize Dervişlik Makamı hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla bunu göstermeye çalışıyoruz. Benim komşularım, akrabalarım bilir. Bu hava atılacak bir şey değil. Bu bir makam" şeklinde açıklama yaparak kendisinin Dervişlik Mertebesinde olduğunu dile getirmişti.

Al Sana Haber masasında ise bu haber konuşulurken Pınar Eliçe şok eden bir iddia da bulundu.

Program moderatörü Gökay Kalaycıoğlu; "Dervişlik makamı kime ve neye göre?" diye sorunca masanın yorumcularından Tayyar Işıksaçan "Dervişlik, her zaman ilahi bilgiyi öğrenmek için yola çıkmış kişiye denir. Yani bir makam değildir. Ben de dervişim, sen de dervişsin. Herkes derviş. Biz de arıyoruz. Herkes arıyor" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu; "Peki dervişlik yolundaki hedef ne? Varılacak ya da varılması umulan hedef ne? Hangi makama varılıyor?" diye sorunca Tayyar Işıksaçan "Bir makamı yok bunun. Bir koltuk bir ünvan değil. Biz hakikati arıyoruz. Ben neden yeryüzündeyim?Benim var olma sebebim ne? Cenab-ı Allah' ın benim ibadetime mi ihtiyacı var? Hayır yok. Ama benim buradaki sınavım bu. Gittiğim zaman kendi adıma hesabımı vereceğim.Tüm yaratılanlar arasında bir tek insana verilmiş idrak. Kadir' in yola çıkışı ile bunu alması Kadir' e atfedilmiş bir şey değil" diye yorum yaptı.

Bunun üzerine söz alan yorumcu Pınar Eliçe; "Zaten bir Alevi tarikatı sanıyorum onların bulunduğu tarikat. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül' ün girdiği tarikat Ali Suphi adı altında Ali Osman Güre' ye ait bir versiyonudur. Tarikat demek ne demek? Allah'a giden tek yol demek. O tarikatın amacı nedir? Allah ve peygamberine itaat etmek, inanmak, sevmek. Şimdi Allah ve Peygambere itaat edilip peşinden gidiliyorsa 'Yok ben oyum, ben şuyum, ben Dervişim' deniliyorsa ben bir şüpheye düşüyorum. Ben Dervişim, ben Mesihim gibi laflar o zaman şirk koşmaya giriyor. Gerçekten Allah ve Peygamber yolunda olan tarikatları benimsiyorum ancak bu tür söylemlere karşıyım ve şüpheyle bakıyorum. Kadir' in biraz sivri açıklamaları var. Bundan dolayı da eleştiri alıyor bence" dedi.

Erol Köse ise "Bu ilk kez duyulduğunda biraz ülkenin geldiği nokta nedeniyle çünkü bu ülke çok çekti tarikatlardan. Tarikatlar İngiliz Siyonistler tarafından ülkeleri böl parçala yönet için yapılmış ve onlar tarafından İslam kesimine zerk edilmiş gruplar olarak başlamış taa geçmişten. Ama bu onları iyiye yönelten bir şeyse bir şey diyemem tabii ki. Çocuk mutlu. Ama benim tarikatlara karşı olmamın birinci nedeni koyu Atatürkçü olmam. İkincisi ise İslam' da Ruhban Sınıfı yoktur. Gerçek İslam' da Allah ile kul arasında hiçbir şahıs, kurum, zümre yoktur. Ha bunların gerçekten hiçbir çıkar gözetmeyenleri mutlaka vardır ama sapla saman karışıyor maalesef" diye yorumladıktan sonra Pınar Eliçe öyle bir iddiada bulundu ki masadaki herkes şoke oldu.

EROL KÖSE; "KADİR DOĞULU EL ÖPTÜRÜYORSA BENİ BİR GÜLME TUTAR"

Eliçe "Benim de duyumlarıma göre Kadir Doğulu el öptürüyormuş" deyince Erol Köse "İşte o zaman beni bir gülme tutar. Kadir' in eli öpülüyorsa o zaman beni gerçekten bir gülme tutar" dedi.

Tayyar Işıksaçan ise "Bu bizim insanımızın çoğunda var ama. Bazen videolar izliyorum. Hikmetini bilmediğim adamların elleri ayakları öpülüyor. Eteklerine yapışanlar, bağırıp çağırıp ağlayanlar falan. Benim önümde iki tane hakikat var. Bir tanesi rızasına nail olmaya çalıştığım beni Yaratan, diğeri de sünnetini yapmaya çalıştığım Peygamberimiz. Onun dışındakilerin hiç birini Allah ile arama aracı koymadım"dedi.

Moderatör Gökay Kalaycıoğlu ise; "Ben huzuru, maneviyatı, uhrevi bilgiyi ya da Dervişlik Makamına giden yoldaki öğretileri bir tarikatın vesairenin bir şeyi Kadir Doğulu'dan gelemez bana.Ben manevi duygularımı Kadir Doğulu' dan, Kemal' in abisinden alacaksam geçmiş olsun" şeklinde yorumladı.

Başak Çokan; "Ben burada Kadir' in çevresindeki insanların sürekli bu şekilde dikte edilip söylendiyse o da bu ruha girmiştir diye düşünüyorum. Ama beni sevindiren tarafı Kadir' in çok pozitif olması gazetecileri evine davet etmesi vs ben onda bir sakinlik gördüm. Bu ona olumlu dönüyorsa kendisini ne ilan ederse etsin" derken Erol Köse; "Valla onları insan yapma, pozitif değerler yükleme konusunda olumlu bir çabaları varsa bu oluşumun amenna. Ama ben el öpme falan filan. Hadi lan. Kim kimin elini öpüyor? Sen kimsin ben senin elini öpeceğim?" dedi.

