Pınar Altuğ'un o hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken görüntüler

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat haberini "Güle güle canım anneannem" notuyla duyurdu. Anneanne Korkmazoğlu, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Pınar Altuğ'un cenazede sakız çiğnediği anlar takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve tepki topladı; bazı kullanıcılar "Pınar da üzüntüden sakıza vermiş kendini" yorumunu yaptı.

Son dönemde sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli videolarla dikkat çeken Pınar Altuğ– Yağmur Atacan çiftinden bu kez üzücü bir haber geldi. Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Anneannesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Atacan, "Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…" notunu düştü.

Cenaze hakkında bilgi veren Pınar Altuğ ise Instagram hesabından, "Anneannemiz Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesi bugün (22 Aralık) ikindi namazını müteakiben Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" paylaşımını yaptı.

PINAR ALTUĞ'UN CENAZEDE SAKIZ ÇİĞNEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Anneanne Korkmazoğlu, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenaze sırasında yaşanan bazı detaylar sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un cenazede sakız çiğnediği anlar takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve tepki topladı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Pınar da üzüntüden sakıza vermiş kendini", "Pınar bayağı üzgün, ağzında sakız, yüzünde değişik bir gülümseme" ve "Sakızlarıyla çok üzgünler" yorumlarını yaptı.

