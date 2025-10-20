Haberler

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Pınar Altuğ'un yoga pozlarına gelen eleştirilerin ardından eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oyuncu, Altuğ'un çölde tek başına amuda kalktığı fotoğrafı "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin dikkatine" notuyla paylaştı. Mizahi bir dille yaptığı paylaşım, bazı takipçiler tarafından yersiz bulundu.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını göstermişti. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Ancak bu görüntüler, bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti. 50 yaşındaki oyuncunun spor disiplinine övgü yağarken, bazı takipçiler "Başka bir erkekle bu kadar yakın pozlara gerek var mı?" diyerek eleştiride bulunmuştu.

Altuğ, bu yorumlara sessiz kalmamış ve "Siz her dokunduğunuz karşı cinse halleniyor musunuz?" diyerek tepki göstermişti. Ünlü oyuncunun bu çıkışı kadar, eşi Yağmur Atacan'ın desteği de dikkat çekmişti.

Son olarak Atacan, eleştirilere mizahi bir dille gönderme yaptı. Sosyal medya hesabından, Altuğ'un çölde tek başına amuda kalktığı yoga pozunu paylaşıp şu ifadeleri kullandı, "Karının orasına burasına yoldan geçen sinek konmuş diyenlerin dikkatine; çölde tek başına yoga poz yapıyor."

Atacan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bazı takipçiler esprili buldu, bazıları ise gereksiz ve abartılı olarak değerlendirdi. Çiftin sosyal medyada sık sık gündeme gelen paylaşımları, bu kez de tartışma yarattı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
