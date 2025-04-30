Pınar Altuğ süper minisiyle genç kızlara adeta taş çıkardı

2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenerek magazin dünyasında geniş yankı uyandıran ve mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen 50 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Yaz sezonu yaklaşırken sahil beldelerindeki yüksek fiyatlar gündemin ilk sıralarında yer alırken, Altuğ da bu konuda gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Tatil yerlerindeki artan fiyatlarla ilgili düşünceleri sorulan başarılı oyuncu, bu konudaki tercihlerine dikkat çekerek, "Biz zaten çok fazla dışarıda yemek yemiyoruz. Otelde kalmadığımız için de fiyatları çok takip etmiyorum açıkçası" yanıtını verdi.