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Pınar Altuğ süper minisiyle genç kızlara adeta taş çıkardı

Pınar Altuğ süper minisiyle genç kızlara adeta taş çıkardı
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Bir dönem ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Mini etekli sokak tarzıyla dikkat gözleri üzerine çekti.

2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenerek magazin dünyasında geniş yankı uyandıran ve mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen 50 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Pınar Altuğ süper minisiyle genç kızlara adeta taş çıkardı

Yaz sezonu yaklaşırken sahil beldelerindeki yüksek fiyatlar gündemin ilk sıralarında yer alırken, Altuğ da bu konuda gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Tatil yerlerindeki artan fiyatlarla ilgili düşünceleri sorulan başarılı oyuncu, bu konudaki tercihlerine dikkat çekerek, "Biz zaten çok fazla dışarıda yemek yemiyoruz. Otelde kalmadığımız için de fiyatları çok takip etmiyorum açıkçası" yanıtını verdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

pert

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bacaklarda, kemikleri etlerin salmis artik, etle kemik ayri oynuyor hale gelmis... Gecmis Olsun...

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