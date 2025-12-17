Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı bir gönderinin altına, bir kullanıcı "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır, çapkınlığı var" şeklinde yorum yaptı.

Altuğ, bu eleştiriye kısa ama etkili bir yanıt vererek gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Meraktan mı takiptesiniz?" diyerek karşılık verdi.

SIK SIK GELEN YORUMLARA CEVAP VERİYOR

Uzun yıllardır eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, paylaşımlarına gelen yorumlara sık sık cevap veriyor.