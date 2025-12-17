Haberler

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisinin yaptığı yoruma verdiği cevapla gündem oldu. Takipçi, "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır, çapkınlığı var" yazınca Altuğ, "Meraktan mı takiptesiniz?" diyerek tepki gösterdi.

  • Pınar Altuğ, Instagram'da bir kullanıcının 'Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır, çapkınlığı var' yorumuna 'Meraktan mı takiptesiniz?' diyerek yanıt verdi.
  • Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile uzun yıllardır evli.

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, takipçileriyle etkileşimde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı bir gönderinin altına, bir kullanıcı "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır, çapkınlığı var" şeklinde yorum yaptı.

Altuğ, bu eleştiriye kısa ama etkili bir yanıt vererek gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Meraktan mı takiptesiniz?" diyerek karşılık verdi.

SIK SIK GELEN YORUMLARA CEVAP VERİYOR

Uzun yıllardır eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, paylaşımlarına gelen yorumlara sık sık cevap veriyor.

boş kadın boş yorum boş cevap boş haber.

