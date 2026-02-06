Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Magazinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

KISA VE SİYAH SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Petek Dinçöz'ün paylaştığı karelerde, kısacık kestirdiği siyah saçları öne çıktı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Dinçöz'ün bu radikal değişimi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN İSİM

Şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Petek Dinçöz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. "Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi şarkılarla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

Bir dönem sahnelerden uzak kalan Dinçöz, son paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Yeni imajıyla bambaşka bir görünüm sergileyen ünlü isim, özellikle sarışın haline alışık olan takipçilerini şaşırttı.