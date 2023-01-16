Perihan Savaş... GELİNİNE ALTINI TAKTI, KINASINI YAKTI!

Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer'i düğün heyecanı sardı. Melis Ketenci dün akşam kına gecesi yaptı. Perihan Savaş gelinine altın taktı.

Perihan Savaş'ın işletmeci oğlu Savaş Zafer uzun zamandır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift daha sonra düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Nişanlandıktan sonra vatani görevini de yerine getiren Zafer, hazırlıkları hızlandırdı ocak ayına nikah günü aldı.

Türk örf ve adetlerini tek tek yerine getiren çift dün akşam kına gecesi yaptı.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir gece organize eden Melis Ketenci geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Adetlere göre eline kına yakan gelinine Perihan Savaş cumhuriyet altını hediye etti. Eğlenceli anların yaşandığı geceden fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı düğün Boğaz'da bir mekanda gerçekleşecek.