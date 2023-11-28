Pelin Karahan: Filistinlilerin yaşadığı dramın sesi duyurulmalı

Oyuncu Pelin Karahan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar sonucu Filistinlilerin bir dram yaşadığını belirterek, onların sesinin duyurulmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Karahan ayrıca oyunculuk mesleğine adım atmak isteyenlere deneyimlerini aktarmaya çalıştığını ve tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer aldığını belirtti.

Oyuncu Pelin Karahan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar sonucu Filistinlilerin bir dram yaşadığını belirterek, "Onların sesinin duyurulmaya ihtiyacı var. Umarım en kısa zamanda bu dram biter. Çünkü çok fazla çocuk ve genç hayatını kaybetti." dedi.

Dizi ve sinema projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmaları da yapan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuk mesleğine adım atmak isteyen çok fazla kişi olduğunu belirterek, her zaman deneyimlerini aktarmaya çalıştığını söyledi.

Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazdığı "Şaşırt Beni" adlı tiyatro oyununda seyirciyle buluştuğunu dile getiren Karahan, "İki perde komedi tiyatrosu, devam ediyor. Hem İstanbul'da hem de diğer illerde turnelerimiz var. TRT'nin tabii platformunda 'Şebeke' adlı bir dijital dizimiz de var. Birinci sezonu yayında. O da devam ediyor. Bir de yer aldığım 'Güven Bana' komedi filmi var. Şu an vizyonda." diye konuştu.

Pelin Karahan, şu sıralar televizyonda yayınlanan bir projede yer almadığını dile getirerek, yeni sezonda yeni çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

Televizyon işlerini daha çok sevdiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Dijital platformlar keyifli ama bence Türk seyircisi, televizyonda dizi izlemeye daha çok alışık ve daha çok seviyor. Sadece bu aralar sinema iyi değil. Artık izleyiciler sinemaya gitmiyor. 'Dijitale nasıl olsa gelir.' diye bekliyorlar. O biraz üzücü. Ama tiyatrolar inanılmaz dolu. Tiyatroların ölmemesi bence çok güzel, çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, dizilerin 60 dakikanın üzerinde olmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Set saatlerine, çalışma ortamlarına biraz dikkat edilmeye başlandı. Ama yine de reklam vesaire, süreyi yapımcılar, kanallar uzatmaya çalışıyor. Diziler biraz uzun. Oturup 3 saat bir dizi seyretmeye gerçekten odaklanmak kolay olmuyor. Dolayısıyla bu noktada seyirci biraz dijitale kaçabiliyor. Oyuncular olarak biz de bundan keyif almıyoruz. Boşa geçen sahneler oluyor ama sadece konuya odaklanıp anlattığınızda oyuncu da daha iyi bir doyuma ulaşıyor ve boşu boşuna bir performans sergilemiyor. Bence seyirci de bunu istiyor. Hem sette çalışma şartları hem ekonomik olarak hem de seyirciyi sıkmamak adına dizilerin kısalması çok daha iyi olur. Artık buna yapımcıların karar vermesi lazım."

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Karahan, "Sene 2023 ve hala bir savaş söz konusu. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor ama bir yandan başka ülkelerde hayat devam ediyor. Çok zor. Orada bir şey yaşandığını bile bile, kendi hayatınız tabii ki devam edecek ama hem seyirci kalıyorsunuz hem de bire bir elinizden bir şey gelmiyor. Fakat onların da sesinin duyurulmaya ihtiyacı var. Umarım en kısa zamanda bu dram biter. Çünkü çok fazla çocuk ve genç hayatını kaybetti. Bu işi durdurması gerekenler umarım buna bir son verir." ifadelerini kullandı.