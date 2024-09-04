Pelin Akil, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yen sezona bomba gibi başlamaya hazırlanıyor. Dizinin ekibine Cem Söğüt'ün ardından Pelin Akil de dahil oldu.

FERİT'İN YAŞÇA BÜYÜK AŞKI GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma günü sete çıktı. OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam, titizlikle hazırladığı diziye yeni bir soluk getiriyor. İki yıllık zaman atlamasının ardından Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit'in değiştiğini ve hayatına giren Diyar'ı Pelin Akil oynayacak. Ferit'in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan ve ezber bozacak Diyar karakteri dizideki dengeleri değiştirecek.

EŞİYLE YENİ İŞİNİ KUTLADI

Dün akşam eşi Anıl Altan ile bir mekanda yeni işini kutlayan Pelin Akil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek "Yeni bir ekip, güzel arkadaşlıklar. Mert'le partner olacağız ama hikayeyle ilgili bir şey söyleyemem. Bomba gibi bir hikaye geliyor" dedi.