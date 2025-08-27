Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Rol aldıkları "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışarak dostluklarını aşka dönüştüren oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çift, uzun süre magazin dünyasında uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterildi.

Son dönemde ise boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin evlerini ayırdığı öne sürülmüştü. Günlerdir magazin basınında konuşulan ayrılık söylentileri, sonunda doğrulandı.

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI

Geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, evliliklerinin sona erdiğini şu sözlerle dile getirmişti, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin."

BOŞANDILAR

Bir süredir evlerini ayıran ikiliden şimdi yeni bir haber geldi. Akil'in ayrılık açıklamasının ardından bugün çiftin resmi olarak boşandığı öğrenildi.