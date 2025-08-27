Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı
Rol aldıkları "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışarak 2016'da evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklamıştı. Uzun süre uyumlarıyla örnek gösterilen çift hakkında son dönemde ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Pelin Akil, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada evlerini ayırdıklarını dile getirmişti. Bugün ise çiftin resmen boşandığı öğrenildi.
Son dönemde ise boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftin evlerini ayırdığı öne sürülmüştü. Günlerdir magazin basınında konuşulan ayrılık söylentileri, sonunda doğrulandı.
AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI
Geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, evliliklerinin sona erdiğini şu sözlerle dile getirmişti, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin."
BOŞANDILAR
Bir süredir evlerini ayıran ikiliden şimdi yeni bir haber geldi. Akil'in ayrılık açıklamasının ardından bugün çiftin resmi olarak boşandığı öğrenildi.