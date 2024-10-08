Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı

50 yaşındaki ünlü tasarımcı, 21:50 Rêverie adlı yeni kokusunun lansmanı için ıslak görünümlü bir vücut kıyafetiyle kumların üzerine uzanmış halde poz verdi.

Bu parfüm, dört çocuk annesi Victoria'nın özel anılarını canlandıran en son ürünü.

Victoria, 2001 yılında eşi David ile Bali'de yaşadığı romantik bir akşam yemeği anısını parfümüne yansıtmaya çalıştığını söylüyor.

Tanıtım fotoğrafları, Amerikalı fotoğrafçı Steven Klein tarafından çekildi.

Victoria, Klein hakkında "Bana göre, o kadınları süper kahramanlar gibi gösteriyor," dedi.

Bu arada, David ve Victoria Beckham çifti Miami'de 60 milyon pound (yaklaşık 80 milyon dolar) değerinde muhteşem yeni bir malikane satın aldı.

14.270 metrekarelik mülk, Florida'daki Biscayne Körfezi'ne bakıyor.

Real Deal'in haberine göre, Beckham çifti Miami Beach'te yeni inşa edilen dokuz yatak odalı bu malikanenin sahibi oldu.

2018 yılında inşa edilen malikane, etkileyici özelliklere sahip.

Bunlar arasında dokuz banyo, dört yarım banyo ve profesyonel bir mutfak bulunuyor.