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Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu

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Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 5. kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 'Bebeğini aldır' mesajları alan Öz, 'Benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Özlem Öz ve Tayyar Öz, 5. kez anne-baba oluyor. Nisan ayında doğum yapan fenomen, 'Bebeği aldır' mesajlarını görünce üzüntüsünü dile getirdi.

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez bebek haberiyle gündeme geldi.

4. çocuğunu nisan ayında kucağına alan Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Daha yeni doğum yaptığı için tepki çeken ve çok sayıda yorum alan fenomen, 'Bebeğini aldır' mesajlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"

Mesajı paylaşan bir sayfanın gönderisini alıntılayan Öz, "Daha önce hiç anlatmadım. Lina'dan sonra, Ela'dan önce benim bir bebeğim düştü. Kürtaj olmak zorunda kaldım ve bir bebeğimi kaybettim. Benim için çok kötü bir durumdu. Çok uzun süre kendime gelemedim. Sürekli rüyalar görüyordum, hayırlısı buymuş. Yorumlara 'aldır' yazmak hiç doğru bir şey değil sonuçta annesi belli babası belli" diyerek ağladı.

Özlem Öz ayrıca hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şunları yazdı:

"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez!

-Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)"

Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Bilican:

bizene bunun doğurmasından. memlekette ne oluyor bize onun haberini getirin

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu kadını tanımam ama namusu ile bile isteye çocuk yapmak isteyen bir insana çocuğunu aldır demek kimin haddi ya hu. sizin gibi nikahsız düzüşmesi mi gerek herkesin. sesinizi kesin oturun. isteyen çocuk yapar istmeyen yapmaz.

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