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Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! "Güçsüzüm" diyerek yarınki konserini erteledi

Magazin Haberleri

Gülben Ergen, Özkan Uğur'un Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi. "Güçsüzüm" diyerek seyiricisinden özür dileyen Ergen, Instagram profiline de Özkan Uğur'un fotoğrafını koydu.

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenleri yasa boğdu. Birçok ünlü isim duygusal paylaşımlar yaparken, Gülben Ergen'den flaş bir hamle geldi. Ergen yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi.

KONSERİNİ AĞUSTOS'A ERTELEDİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Özkan Uğur'un vefatı sonrası adeta yıkıldı. Uğur'un acı haberini alır almaz sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Gülben Ergen, duyduğu üzüntü sebebiyle yarın akşamki Kuruçeşme Açıkhava konserini erteledi. Ünlü şarkıcı Instagram profiline Özkan Uğur'un fotoğrafını koydu.

Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! 'Güçsüzüm' diyerek yarınki konserini erteledi

"BANA YOLDAŞLIK YAPMALARINI İSTİYORUM"

Konserini Ağustos ayına ertelediğini belirten Gülben Ergen, "Yarın akşamki konserimi Ağustos ayına ertelemek zorundayım. İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum."

Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! 'Güçsüzüm' diyerek yarınki konserini erteledi

Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! 'Güçsüzüm' diyerek yarınki konserini erteledi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Gülben Ergen Özkan Uğur Magazin Haberler

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