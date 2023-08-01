Özge Ulusoy... TAKİPÇİSİNDEN YELİZ YEŞİLEMEN'E ŞOK CEVAP!

Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde estetik yaptırmadığını ve doğal halinden memnun olduğunu söylemesiyle çok konuşulmuştu. Ulusoy'un bu açıklamasına Yeliz Yeşilmen'den yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Yeşilmen'in yorumuna verdiği cevapla Ulusoy'un dikkatini çekti.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

40 yaşındaki ünlü isim, son olarak 'estetik' açıklamasıyla adından söz ettirdi. Model, şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar 'çok estetik yaptırdı' deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum.

"O ZAMAN LÜTFEN SU İÇME"

Ulusoy'un sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamasına, 44 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'den yorum gecikmedi.

Modelin açıklamasını tiye alan Yeşilmen, "O zaman lütfen su içme, yarım çay bardağı yeter" diye yazdı.

Yeşilman'e cevap ise Ulusoy'un bir hayranından geldi.

"2+1 EV GİBİ Mİ OLSUN?"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Yeliz Yeşilmen'in yorumuna şu yanıtı verdi:

Senin gibi orada burada reklam yapacağım diye beleş yiyip, 2 1 ev gibi olup öyle gezsin değil mi?

Yeşilmene cevap vermeyen Ulusoy'un, kendisini savunan bu yoruma gülen surat emojisiyle cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.