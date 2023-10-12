Özge Özpirinçci'nin babası hayatını kaybetti

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren, Mercan adında bir kızı olan, ekranların sevilen yüzü Özge Özpirinçci baba acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirdi.

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.