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Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi

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"Yakamoz S-245" dizisinden sonra "Aile" dizisinde de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan Özge Özpirinçci, son dakika yaşanan bir gelişme sonucu kadrodan çıkarıldı. Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde başrolü paylaşan Özge Özprinçci, yeni sezonda yayınlanacak olan "Aile" dizisinde de Talıtuğ ile başrolü paylaşacaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı.

ÖZGE GİTTİ, SERENAY GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Kerem Çatay daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci Magazin Haberler Son Dakika

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