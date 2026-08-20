Özgü Kaya ağzından kaçırdı! Murat Dalkılıç meğer evde...

Oyuncu Özgü Kaya, Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Murat Dalkılıç ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yapan Kaya, ikilinin evdeki hallerinden bahsetti.

Murat Dalkılıç'ın evde sürekli bir şeyler karaladığını ve müzikle ilgilendiğini söyleyen Kaya, iki sanatçının bir arada olduğu evin nasıl olduğunu anlatırken, “Bir kere iki sanatçı değil de iki delinin olduğu ev gibi bizim ev aslında. Biz çok güzel deliyiz” dedi.

“BİRBİRİMİZİN TAM ZITTIZ”

Kaya, kendisiyle Dalkılıç'ın birçok konuda birbirinden farklı olduğunu ancak bu farklılıkların ilişkilerini tamamladığını söyledi.

“Biz birbirimizin tam zıttıyız ama bence mükemmel bir birleşim” diyen oyuncu, ikilinin konuşmadan birbirlerini anlayabildiğini de belirtti. Kaya, kalabalık ortamlarda bile Dalkılıç'ın kendisinin ne düşündüğünü bakışlarından anlayabildiğini anlattı.

“BİRBİRİMİZİN İŞLERİNE KARIŞIYORUZ”

Ünlü oyuncu, ilişkilerinde birbirlerinin işlerine de fikir verdiklerini söyledi. Kaya, “Biz birbirimizin işlerine çok güzel karışıyoruz. Güzel bir yani karışıyoruz derken güzellikle ve müsaadeyle karışıyoruz. Çünkü birbirimizin fikrine önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlikte şarkı yapıp yapmayacakları sorulan Kaya, şu an için böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Oyunculuk kariyerine odaklandığını anlatan Kaya, geçmişte albüm teklifleri aldığını ancak oyunculuk alanında ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.

“NEŞESİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Kaya, Dalkılıç'ın en sevdiği özelliğinin neşesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin kriz anlarında bile kahkahayla karşılık verdiğini belirterek, “Murat'ın başına bir kriz gelir. O kriz sana bana gelse serumlar yeriz, ayılırız, bayılırız falan. Murat bunu o kadar komik bir kahkahayla karşılıyor” dedi.

Kaya ayrıca Dalkılıç'ın en gıcık olduğu huyunun uzun uzun konuşması olduğunu da esprili bir şekilde anlattı.

Programın ilerleyen dakikalarında ilişkilerinin süresi de konuşuldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduklarını belirten Kaya, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com