Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki hali görenleri şaşırttı

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Kızıl Goncalar dizisinden rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 2013 yılında yayınlanan Karagül dizisinde de birlikte çalışan ikilinin fotoğrafı geçmişe götürdü.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, şu sıralar ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar dizisinde başrolü paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

2013 - 2016 yılları arasında yayınlanan Karagül dizisinde de birlikte çalışan ikilinin 10 yıl öncesine ait fotoğrafı görenleri şaşırttı. Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz