Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz'in, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler paylaştı.

"BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALMAK ZORUNDA"

Hastaneden fotoğraf paylaşan Yurda Gürler, annesinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZI YİNE BEKLİYORUM"

Gürler, bir başka paylaşımında ise "Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" sözleriyle takipçilerinden destek istedi. Gürler ayrıca şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

AİLE İÇİ GERGİNLİK GÜNDEME GELMİŞTİ

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş, taraflar arasındaki gerginlik zamanla büyümüştü. Anne Kadriye Deniz'in de bu sürece dahil olmasının ardından aile içindeki kriz daha da derinleşmişti.

"VEFATINIZDA OLMAYACAĞIM" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemde ailesine yönelik yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Deniz, annesine hitaben yaptığı açıklamada "Vefatınızda da orada olmayacağım" ifadelerini kullanmış, ailesiyle tüm bağlarını kopardığını dile getirmişti.