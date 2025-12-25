Haberler

Özcan Deniz'in "Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi

Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadriye Deniz'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapiye devam edeceği açıklanırken, Özcan Deniz'in geçmişte annesine yönelik "Vefatınızda da orada olmayacağım" sözleriyle dikkat çeken çıkışı yeniden gündeme geldi.

  • Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kanser tedavisi görüyor.
  • Kadriye Deniz'in bir süre daha kemoterapi alması gerekiyor.
  • Özcan Deniz, annesine 'Vefatınızda da orada olmayacağım' demişti.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz'in, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler paylaştı.

"BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALMAK ZORUNDA"

Hastaneden fotoğraf paylaşan Yurda Gürler, annesinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZI YİNE BEKLİYORUM"

Gürler, bir başka paylaşımında ise "Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" sözleriyle takipçilerinden destek istedi. Gürler ayrıca şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

AİLE İÇİ GERGİNLİK GÜNDEME GELMİŞTİ

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş, taraflar arasındaki gerginlik zamanla büyümüştü. Anne Kadriye Deniz'in de bu sürece dahil olmasının ardından aile içindeki kriz daha da derinleşmişti.

"VEFATINIZDA OLMAYACAĞIM" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemde ailesine yönelik yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Deniz, annesine hitaben yaptığı açıklamada "Vefatınızda da orada olmayacağım" ifadelerini kullanmış, ailesiyle tüm bağlarını kopardığını dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı