Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler

Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler, genç gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak zehir zemberek sözler sarf etti. Kardeşinin eşiyle ilgili sözlerini duyan Özcan Deniz, gözdağı verirken Samar Dadgar'dan da cevap gecikmedi.

GÖRÜMCE: O KIZ AĞABEYİMİ BİZE DÜŞMAN ETTİ

Ağabeyinin aile üyelerini hayatından çıkarmasına sinirlenen Yurda Güler, gelinlerini hedef alarak "Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı. Kardeşinin paylaşımını gören Özcan Deniz, "Evet Yurda Hanım. Akşamı bekle bir tanem" diyerek gözdağı verdi.

GELİNDEN CEVAP: BAŞTAN SONA YALAN VE İFTİRA

Deniz'den daha sonra bir paylaşım gelmezken Samar Dadgar eşiyle romantik anlarını yayınlayarak görümcesine şu sözlerle cevap verdi: "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun."