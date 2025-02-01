CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Özcan Deniz'in "150 milyonum çalındı'' iddiası ortalığı karıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarının elinden alındığını açıklayan Deniz, ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz'e dava açtığını duyurdu.

Kızıl Goncalar dizisinde doktor Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor.

Ünlü isim, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile sorunlar yaşayınca bu gerginliğe diğer kardeşleri de dahil olmuş ve Özcan Deniz tüm ailesini sildiğini açıklamıştı.

Özcan Deniz, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını söyledi ve Ercan Deniz ise Özcan Deniz'e dava açtığını açıkladı.

"KİMSE ONDAN PARA İSTEMEDİ"

'Gel Konuşalım' programına bağlanan ağabey Ercan Deniz, "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim yayınlama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki?

"BENİM SERVETİM OLURDU"

Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı" dedi.

"150 MİLYONUMU ÇALDI"

Dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum" diye konuştu.

Özcan Deniz'in
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
img

"Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten"
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Hiç birinizi tanımam özcan deniz olmasa siz nerden bulcaktiniz bukadar parayı baktı musluk kesildi özcana düşman oldular

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Cumhuriyet tarihinin en yüksek vergi kesintisi! Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.