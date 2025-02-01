Özcan Deniz'in "150 milyonum çalındı'' iddiası ortalığı karıştırdı

Kızıl Goncalar dizisinde doktor Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor.

Ünlü isim, menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile sorunlar yaşayınca bu gerginliğe diğer kardeşleri de dahil olmuş ve Özcan Deniz tüm ailesini sildiğini açıklamıştı.

Özcan Deniz, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını söyledi ve Ercan Deniz ise Özcan Deniz'e dava açtığını açıkladı.

"KİMSE ONDAN PARA İSTEMEDİ"

'Gel Konuşalım' programına bağlanan ağabey Ercan Deniz, "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim yayınlama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki?

"BENİM SERVETİM OLURDU"

Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı" dedi.

"150 MİLYONUMU ÇALDI"

Dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum" diye konuştu.