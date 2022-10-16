Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özcan Deniz'in Sevgilisi Tektaşını Gösterdi

Magazin Haberleri

Özcan Deniz'in Sevgilisi Tektaşını Gösterdi

Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar parmağındaki tektaş yüzükle resmen şov yaptı.

Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile olan beraberliği devam ediyor.

Dadgar, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturmak için ilk adımı attığı ve tektaş yüzük aldığı iddia edilmişti.

Samar Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz'in kendisine aldığı tektaş yüzükle ilk kez objektifler takıldı.

Görüntülendiğini fark eden tasarımcı, objektiflere resmen tektaşıyla poz verdi. Tektaş yüzüğün olduğu eliyle telefonla konuşmuş gibi yaparak yüzüğünü gösteren Dadgar, kendisine yöneltilen soruları duymazlıktan geldi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Samar Dadgar Özcan Deniz Nişantaşı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title