Haberler

Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek Haber Videosunu İzle
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Ozan Güven, 2003-2005 yılları arasında yayımlanan Bir İstanbul Masalı dizisinin yeniden çekileceğini açıkladı. Güven, dizide birlikte rol aldığı ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir restoranda yemek yiyip projenin ayrıntılarını konuşurken, o anlar ilişkin sosyal medyada video yayımladı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Bir İstanbul Masalı" dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu. Güven, dizinin başrol oyuncularından Mehmet Aslantuğ ile bir restoranda bir araya geldi.

ASLANTUĞ İLE, BİR İSTANBUL MASALI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İki ünlü ismin yemek sırasında proje hakkında detayları konuştuğu anlar, Ozan Güven tarafından sosyal medyada yayınlanan bir video ile hayranlarına duyuruldu. Bu haber, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı.

BİR İSTANBUL MASALI

Bir İstanbul Masalı, yapımcılığını TMC'nin, yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği, 2003-2005 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Ozan Güven ve Altan Erkekli paylaştı. Dizinin senaryo yazarları Gaye Boralıoğlu ve Neşe Şen'dir. Dizinin görüntü yönetmenliğini Alper Derli, Yasin Uslu, Volkan Kocatürk ve Selahattin Sancaklı yapmıştır. 2 sezondan oluşan dizi, 71. bölümü ile sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

4-3'lük nefes kesen maç! Kazanan 90+3'te belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti

Beşiktaş, Fener'in eski yıldızına göz dikti! O da geri dönmeye sıcak
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

4-3'lük nefes kesen maç! Kazanan 90+3'te belli oldu
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Denizli merkezli 2 ilde katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Herkesi aynı vaatle kandırıp büyük vurgun yaptılar
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.