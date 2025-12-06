Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Bir İstanbul Masalı" dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu. Güven, dizinin başrol oyuncularından Mehmet Aslantuğ ile bir restoranda bir araya geldi.

ASLANTUĞ İLE, BİR İSTANBUL MASALI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İki ünlü ismin yemek sırasında proje hakkında detayları konuştuğu anlar, Ozan Güven tarafından sosyal medyada yayınlanan bir video ile hayranlarına duyuruldu. Bu haber, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı.

BİR İSTANBUL MASALI

Bir İstanbul Masalı, yapımcılığını TMC'nin, yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği, 2003-2005 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Ozan Güven ve Altan Erkekli paylaştı. Dizinin senaryo yazarları Gaye Boralıoğlu ve Neşe Şen'dir. Dizinin görüntü yönetmenliğini Alper Derli, Yasin Uslu, Volkan Kocatürk ve Selahattin Sancaklı yapmıştır. 2 sezondan oluşan dizi, 71. bölümü ile sona erdi.