Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı
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Uzun süredir ekranlardan uzak duran ve tiyatroya yönelen oyuncu, Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayacağını açıklamıştı. Eski model telefonla poz veren Güven, "Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları" notuyla takipçilerini gülümsetti.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duran ve son yıllarda tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşan usta oyuncu Ozan Güven, 19 Mayıs'ta 50. yaş gününü kutladı. Sanat yaşamında olduğu kadar özel hayatında da değişim rüzgârları estiren Güven, yeni yaşıyla birlikte dikkat çeken bir karar aldığını duyurdu. Güven, 50 yaşına basmasının ardından hayatında bazı radikal adımlar atmaya karar verdiğini belirterek, Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını açıkladı. Bu karar, dijitalleşmenin yoğun yaşandığı bir dönemde özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Başarılı oyuncu, bu kararı mizahi bir dokunuşla duyurdu. Elinde eski model bir cep telefonuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Güven, fotoğrafın altına "Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları" notunu düştü. Bu paylaşımıyla hem kararının ciddiyetini vurguladı hem de takipçilerine tebessüm ettirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİslam İSLAMOĞLU:

CNN World report

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